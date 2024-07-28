حريق مركب بحارة..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ مساء اليوم أنه تم نجدة وإنقاذ 14 بحارا احترق مركبهم على بعد 33 ميلا بحريا من ميناء المنستير.

واضاف البلاغ انه يوم 26 جويلية 2024 تلقى برج مراقبة الحرس البحري بسوسة نداء إستغاثة حول نشوب حريق بمركب صيد بحري تونسي على متنه 14 بحارا يبعد عن اليابسة 33 ميلا بحريا من ميناء المنستير (بالمياه الدولية) وتم في الحين توجيه وحداتين بحريتين عائمتين تابعتين للمنطقة البحرية بالمنستير. وبالوصول إلى مكان الحادث تم تقديم النجدة والمساعدة وإخماد الحريق بمساعدة مجموعة من البحارة كانوا بالقرب من مكان الواقعة وإجلاء كافة طاقم المركب المنكوب والدخول بهم إلى ميناء الصيد البحري بطبلبة مع تسخير مركب لجرّ مركبهم المتضرر وتأمينه بالميناء .

وباستشارة النيابة العمومية بالمنستير تم فتح محضر إرشادات عدلية في الموضوع تعهد بالبحث فيه مركز الحرس البحري بطبلبة مع تقديم الخدمات الصحية للبحارة، وفق البلاغ .