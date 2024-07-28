عاجل/ الكشف عن رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس “الطاعون”

أفادت صحيفة Parisien اليوم بأنه تم العثور على رسالة لوزارة الداخلية الفرنسية تحتوي على فيروس “الطاعون”، موجهة إلى وزيرها جيرالد دارمانين.

وتم العثور على الرسالة في مكتب البريد بمركز الفرز بإقليم كوت دور. وأكدت الصحيفة أنه تم العثور في الرسالة على مسحوق أسود ناعم. وفحص الخبراء المسحوق الموجود بالداخل في وحدة الشرطة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والمتفجرات، وكشفت الاختبارات عن وجود فيروس “الطاعون” في الرسالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محتويات الرسالة أُرسلت لاحقا إلى معهد باستور لإجراء المزيد من الفحوصات. وستعلن النتائج النهائية مساء الاثنين.