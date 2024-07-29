قتيلان ونحو 100 مصاب بعد اصطدام قطار بشاحنة في روسيا..#خبر_عاجل

ذكرت وسائل إعلام روسية أن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ما يصل إلى 100 راكب اليوم الاثنين عندما اصطدم قطار ركاب يقل 800 شخص بشاحنة، مما أدى إلى خروج ثماني عربات عن القضبان.

وأفادت وسائل الإعلام بأن بعض العربات الملتوية سقطت بجانب مسار السكة الحديدية.

وقالت وزارة الطوارئ إن القطار كان متجها من قازان في تتارستان إلى أدلر على البحر الأسود عندما خرج عن مساره في منطقة فولغوجراد الجنوبية بالقرب من محطة كوتيلنيكوفو على بعد نحو 1200 كيلومتر جنوبي موسكو.

وأضافت الوزارة “المسعفون موجودون في مكان الحادث”، ويشارك 324 من عمال الطوارئ في العملية. وأضافت أنه تم إرسال مروحيات خاصة بمواجهة حالات الطوارئ أيضا.

وذكرت قناة ماش على تطبيق تيليجرام أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما لكن عدد القتلى قد يرتفع. وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن ما يصل إلى 100 شخص ربما أصيبوا.

وأظهر مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته على تطبيق تيليجرام أربع عربات على الأقل خارج القضبان، بعضها ملتو، بينما يتسلق ركاب للخروج من عربة سقطت على جانبها بجوار القضبان.

ونشرت ماش مقطع فيديو يظهر بقايا مقصورة شاحنة محطمة من طراز كاماز بجانب القطار.

ونقلت وكالة تاس عن مصادر لم تحدد هوياتها في أجهزة إنفاذ القانون الروسية القول إن 20 شخصا أصيبوا عندما اصطدم القطار بالشاحنة.