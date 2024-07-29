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هام/ هذا موعد الإعلان عن القائمة الأولية للمُترشحين للرئاسة..

2024/07/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الإثنين 29 جويلية 2024، أنه سيتم يوم 11 أوت المقبل الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضح محمد التليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية ، أنه لا يُمكن حاليا تحديد موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين مفسرا بأن المسألة مرتبطة بمسار الطعون.

وبين المنصري أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية يمكن للمترشحين المرفوضين الطعن لدى المحكمة الإدارية لافتا إلى أن مسار الطعن قد لا يقتصر على المرحلة الابتدائية وربما يقع استئناف الحكم وبالتالي لا يمكن حاليا الإعلان عن الموعد الرسمي.

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