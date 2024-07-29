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غدا.. الاستئناف ينظر في قضية مراد الزغيدي

2024/07/29 أهم الأخبار, تونس, سياسة

تنظر هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس، غدا الثلاثاء 30 جويلية 2024، في استئناف الاعلامي الموقوف مراد الزغيدي والمحكوم بعام سجنا على خلفية تدوينات، خلال الطور الابتدائي.
وتم ايقاف مراد الزغيدي خلال شهر ماي الماضي وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن ثم حكم في حقه بالسجن بستة أشهر من أجل جريمة تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وارسال واعداد الاخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام، كما قضي كذلك في شأنه بستة أشهر أخرى في جريمة ثانية من اجل استعمال أنظمة معلومات و إشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير تشويه سمعته والإضرار به ماديا و معنويا.

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