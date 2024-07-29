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سليمان: معركة في نُزل تنتهي بجريمة قتل بشعة!!

2024/07/29 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

نشبت ليلة البارحة، معركة بحانة إحدى النزل بجهة سليمان بين نفرين حيث عمد احدهما الى الاعتداء بالعنف الشديد في كامل أنحاء جسمه باستعمال آلة كشف الأجسام المشبوهة المستعملة من قبل حارس النزل.
مخلفا له جرحا غائرا على مستوى الرأس ثم لاذ بالفرار.
ليتم نقل الضحية الى إحدى المستشفيات العمومية إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.
ومن جهتها تمكنت الوحدات الأمنية في سليمان من التعريف بمقترف جريمة القتل وتحديد مكان تواجده والقبض عليه بمقر سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية بقرمبالية.
وبتقديمه الى مقر الوحدة الأمنية وسماعه اعترف بارتكابه لجريمة الحال على إثر نشوب خلاف بينه والضحية.
وبمراجعة ممثل النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “القتل العمد مع سابقية الإضمار” والأبحاث متواصلة على ذمة فرقة الشرطة العدلية بسليمان.

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