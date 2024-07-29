وفاة سائق تاكسي ستيني في حادث مرور مروّع



جد عشية اليوم الاثنين 29 جويلية 2024 حادث مرور أليم بين سيارة تاكسي وحافلة بالطريق الرابطة بين مدينتي سيدي عامر ومسجد عيسى من ولاية المنستير.

تسبب فى وفاة سائق التاكسي الذي يبلغ من العمر 61 سنة أصيل مدينة الساحلين, وفق ما أفاد به مصدر أمني للديوان آف ام.

وأوضح المصدر ذاته أن صورة الحادث تتمثل فى اصطدام بين الحافلة وسيارة التاكسي مشيرا الى أنه تم اعلام النيابة العمومية بالمنستير التي اذنت لفريق الاسعاف التابع لفرقة الحماية المدنية بالمنستير بنقل الجثة الى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.