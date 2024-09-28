عاجل/ الاحتلال يخترق برج مراقبة مطار بيروت ويحذّر طائرة ايرانية من الهبوط

كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، لصحيفة “النهار اللبنانية”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من اختراق موجة الاتصال الخاصة ببرج مراقبة مطار بيروت، موجهاً تحذيراً لطائرة إيرانية مدنية كانت تقترب من الهبوط في المطار، وهدد باستخدام القوة إذا لم تغير مسارها.

وقال حمية إن التدخل السريع حال دون هبوط الطائرة في المطار.

وقال لرويترز إن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستستخدم “القوة” إذا هبطت أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.

وأشار موقع “فلايت رادار” إلى أن الطائرة التي حذر منها الجيش الإسرائيلي، تابعة لشركة طيران “كاشم”، والتي زعم أنها سبق لها نقل شحنات للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية يوم الجمعة.

سكاي نيوز