عاجل/ أول بيان من خامنئي بعد استهداف نصر الله

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2024/09/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان.
وقال خامنئي: “على الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر بكثير من قدرتهم على الحاق خسارة مهمة ببنية حزب الله القوية.. كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله”.
وأضاف: “قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله هي التي سترسم مصير المنطقة.. لبنان سيجعل عدوه الشرير يندم على عدوانه”.
وتابع: “من واجب كل مسلم وبكل مايملك من امكانات، الوقوف إلى جانب لبنان وحزب الله بوجه الكيان الصهيوني”.

المصدر: روسيا اليوم

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