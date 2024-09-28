عاجل/ أول بيان من خامنئي بعد استهداف نصر الله

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان.

وقال خامنئي: “على الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر بكثير من قدرتهم على الحاق خسارة مهمة ببنية حزب الله القوية.. كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله”.

وأضاف: “قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله هي التي سترسم مصير المنطقة.. لبنان سيجعل عدوه الشرير يندم على عدوانه”.

وتابع: “من واجب كل مسلم وبكل مايملك من امكانات، الوقوف إلى جانب لبنان وحزب الله بوجه الكيان الصهيوني”.

المصدر: روسيا اليوم