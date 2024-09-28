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ونيّس: كل المؤشرات تدل على انطلاق حرب إقليمية

2024/09/28 أخبار عربية, أهم الأخبار, تونس, سياسة

اعتبر الديبلوماسي التونسي السابق ،أحمد ونيّس، إن كل المؤشرات تدل على انطلاق حرب إقليمية، وذلك بعد الهجمات التي شنّها الاحتلال على حزب الله.
وأضاف ونيّس، في تصريح لاذاعة الديوان، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، أنه لا يمكن الجزم باستشهاد حسن نصر الله باعتبار أن حزب الله لم ينف أو يؤكد الخبر، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، قال ونيّس لا يمكن أن نستخف بالخبر، سيما وأن نتنياهو أصدره من نيويورك بطريقة مؤكّدة، مع تعميم المصادر الصهيونية والغربية، لكن “نقطة الاستفهام ما تزال قائمة إلى أن يوضح حزب الله” على حد تقديره.
واعتبر ونيّس أن تصعيد الاحتلال المدعّم من الغرب هدفه جرّ ايران للحرب، مشيرا إلى أن ايران لن تصمت على استهداف حزب الله وقياداته.
وتابع في السياق ذاته، أن ايران اقتربت من اكتساب السلاح النووي، والغرب يسعى لكسر هذا البرنامج الذي قال إنه وصل إلى مراحله الأخيرة.

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