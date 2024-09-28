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مسيرة احتجاجية وسط العاصمة للدستوري الحر..#خبر_عاجل

2024/09/28 أهم الأخبار, تونس, سياسة

نظم الحزب الدستوري الحرّ، اليوم السبت، مسيرة تضامنية احتجاجية، انطلقت من ساحة باب سويقة وصولاً إلى أمام مقر وزارة العدل، تحت شعار “أمن، حرّية، تنمية”.
ومن جهته أكد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة، في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ “هذه المسيرة جاءت إحتجاجًا على الوضع الرّاهن الذي تعيشه البلاد”، مشدّدًا على أنّ “الحضور في هذه المسيرة كان متميّزًا والشعارات المرفوعة هي شعارات وطنية وليست حزبية”.
وأشار كريفة إلى أنّ “رئيسة الحزب عبير موسي موقوفة منذ يوم 03 أكتوبر 2023 في قضية ما يُعرف بمكتب الضبط لرئاسة الجمهورية”، مؤكّدًا أنّها “قضّت عامًا كاملاً في السجن دون محاكمة وإلى حدّ الآن ملفها مازال يراوح مكانه بعد أن عاد من محكمة التعقيب”.

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