نسبة امتلاء السدود تقدر ب 22،3 بالمائة الى حدود 27 سبتمبر 2024

قدر مخزون المياه بالسدود في تونس، الى حدود 27 سبتمبر 2024 ، ب22،3 بالمائة من قدراتها.

وبلغ هذا المخزون 522 مليون متر مكعب، وهو مايمثل تراجعا بنسبة 13،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 ،وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة.

وبلغ مخزون المياه في سدود الشمال 485،7 مليون متر مكعب، اي ما يمثل 93 بالمائة من اجمالي مخزون المياه المتوفرة في مجموع السدود بالبلاد فيما لم تتجاوز نسبة امتلاءها 26،5 بالمائة.

واستحوذ سدا سيدي سالم وسيدي البراق على التوالي على 18،3بالمائة و17،5 بالمائة من هذا المخزون.

ولم تتعد هذه النسبة في سدود الوسط 7،6 بالمائة و3،7 بالمائة في سدود الوطن القبلي.

يذكر ان اغلب سدود الوطن القبلي شبه فارغة على غرار سدود شيبة وحمام ولبنة.

و لم تتجاوزالمياه الواردة على السدود بتاريخ 27 سبتمبر مستوى 0،270 مليون متر مكعب، وهي متاتية اساسا من سدود الشمال، فيما بلغ استهلاك المياه 2،547 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها.

وتواجه تونس منذ 2016 فترات متتالية من الجفاف باستثناء سنة 2019 ، وهو ما ادى الى تراجع مخزون المياه في السدود .

وتتجه الجهود حاليا الى تحلية مياه البحر والمياه المالحة والمياه العميقة.