الثلاثاء.. رحلة جوية خاصة لإجلاء 260 تونسيًا من لبنان..

أفادت سفارة تونس بلبنان بأنها ستنظم بعد غد الثلاثاء غرة اكتوبر 2024 “رحلة خاصة” على متن الخطوط الجوية التونسية لفائدة 260 تونسيا مقيما بلبنان كانوا عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لأرض الوطن في ظل التطوّر المتسارع والخطير للأحداث في هذا البلد.

وأوضحت السفارة، اليوم الأحد في بلاغ، أنه تم تحديدة قائمة الـ 260 مواطنا المعنيين بالعودة في هذه الرحلة، من بين 404 مطالب حجز توصلت بها السفارة.

وأضافت أن تحديد القائمة أخذ في الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية والحالات الإنسانية وفقا لجملة من المعايير، وهي تشمل الطلبة والتونسيين النازحين والموجودين في وضعية هشة، وكذلك الذين لا يزالون في مناطق خطرة، لا سيما جنوب لبنان في الضاحية الجنوبية لبيروت في عدد من مناطق البقاع، علاوة على الذين ليس لهم سند عائلي وأصحاب الوضعيات الصحية الخاصة.

وذكرت السفارة أنها بصدد التواصل مع المعنيين بهذه الرحلة حسب الأولويات المذكورة لإبلاغهم بتفاصيل الرحلة وإجراءات السفر.

كما أكدت أنه يتم العمل والتنسيق بشكل حثيث للأخذ في الاعتبار كل الطلبات المقدمة للسفارة وسيتم الإعلان عن كل الإجراءات التي سيقع اتخاذها في الإبان.

ويشهد الوضع في لبنان تسارعا للأحداث الخطيرة في ظل اعتداءات الكيان الصهيوني على أراضيه.

وقرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين الموجودين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

ودعا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق مع سفارة تونس ببيروت للشروع فورا في تحديد قائمة الأشخاص الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الأمنية والصحية وللحالات الإنسانية، وفق بلاغ للخارجية نشرته أمس السبت.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة تكثيف آليات التواصل مع التونسيين المقيمين في لبنان ومتابعة وضعياتهم والحرص على سلامتهم والتدخل لفائدتهم عند الحاجة.