عاجل/ نجاح عملية أمنية في حي التضامن..وهذه التفاصيل..

تمكنت دوريات مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة، من ضبط أربعة أنفار من بينهم عنصر إجرامي خطير مفتش عنه، وحجز كمية من الأقراص المخدرة، كمية من مخدر الكوكايين، آلات حادة كبيرة الحجم، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية وسيارة استُعملت في التنقل.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

هذا وتدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي نشاط مشبوه، وذلك في إطار دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.