مدنين: فتح بحث عدلي في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة

فتحت النيابة العمومية بمدنين بحثا عدليا بخصوص عملية محاولة مغادرة البلاد التونسية خلسة، وذلك إثر تلقيها، صباح اليوم الاثنين، إعلاما بغرق مركب أبحر خلسة انطلاقا من شاطئ الحشاني في حومة السوق بجزيرة جربة من ولاية مدنين، وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش.

وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لصحفية “وات”، أنّ الابحاث جارية للكشف على منظمي العملية والقبض عليهم، بالتوازي مع تواصل عمليات البحث عن مفقودين، علما أنّ المركب كان يقل رجالا ونساء وقصرا من جهات مختلفة من البلاد وقد تم انقاذ 29 شخصا منهم وانتشال 12 جثة من بينها 3 جثث لرضع و4 لنساء.

وأشار إلى أن أحد الناجين من الغرق توجّه الى نقطة تفتيش أمنية بالمنطقة السياحية امام أحد النزل وأعلم عن الحادث، ليتم فورا اعلام السلط الامنية والحرس البحري للتدخل والانقاذ.

وحسب مصدر من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، فإن احد الناجين توجه الى المستشفى أين تم اسعافه، إلّا أنّه لاذ بالفرار.

وللتذكير فان حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية جدت فجر اليوم بسواحل جزيرة جربة واسفرت عن انتشال 12 جثة وانقاذ 29 شخصا منهم 4 خرجوا بأنفسهم و25 تم انقاذهم، فيما تتواصل جهود الانقاذ والتي شملت في مرحلة اولى المركب للبحث عن عالقين به ثم اتسعت دائرة البحث والتمشيط من قبل فرق الغوص.