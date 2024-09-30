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الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الرابعة

2024/09/30 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يومي الأربعاء 2 والخميس 3 أكتوبر :

الأربعاء 2 أكتوبر 2024

في ملعب الطيب المهيري (س15)

النادي الصفاقسي – قوافل قفصة

الخميس 3 أكتوبر 2024

في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30)

النادي الافريقي – الترجي الجرجيسي

في ملعب الهادي النيفر بباردو (س15 دون حضور جمهور)

الملعب التونسي – النادي البنزرتي

الملعب يحدد لاحقا (س14 و30)

مستقبل سليمان – النجم الساحلي

الملعب يحدد لاحقا (س15 دون حضور جمهور)

الأولمبي الباجي – شبيبة العمران

في ملعب مصطفى بن جنات (س15)

الاتحاد المنستيري – اتحاد بنقردان

في الملعب البلدي بالمتلوي (س15 دون حضور جمهور)

النجم المتلوي – الترجي الرياضي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)

اتحاد تطاوين – مستقبل قابس

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