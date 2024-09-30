الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يومي الأربعاء 2 والخميس 3 أكتوبر :
الأربعاء 2 أكتوبر 2024
في ملعب الطيب المهيري (س15)
النادي الصفاقسي – قوافل قفصة
الخميس 3 أكتوبر 2024
في ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30)
النادي الافريقي – الترجي الجرجيسي
في ملعب الهادي النيفر بباردو (س15 دون حضور جمهور)
الملعب التونسي – النادي البنزرتي
الملعب يحدد لاحقا (س14 و30)
مستقبل سليمان – النجم الساحلي
الملعب يحدد لاحقا (س15 دون حضور جمهور)
الأولمبي الباجي – شبيبة العمران
في ملعب مصطفى بن جنات (س15)
الاتحاد المنستيري – اتحاد بنقردان
في الملعب البلدي بالمتلوي (س15 دون حضور جمهور)
النجم المتلوي – الترجي الرياضي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)
اتحاد تطاوين – مستقبل قابس