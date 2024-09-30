مساع مكثّفة لدفن جثمان نصر الله في كربلاء

ذكرت وكالة ”إيران بالعربية” للأنباء أن اتصالات مكثفة تجري لتشييع جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت قبل أن يوارى الثرى في كربلاء في العراق، حسب ما نقلته الوكالة على صفحتها على موقع ”إكس”.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ ”الموثقة” أن “اتصالات مكثفة وواسعة وتشاور على أرفع المستويات بين القيادة في إيران ولبنان والعراق، على أن يتم تشييع حسن نصر الله في بيروت وتُصلى عليه صلاة الغائب في إيران، ومن ثم يتم نقل الجثمان على متن طائرة رئاسية إلى كربلاء ليوارى الثرى في الصحن الشريف بجوار جده الإمام الحسين ”.

وكان حزب الله قد أعلن أول أمس السبت، استشهاد أمينه العام، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت يوم الجمعة.

واليوم، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الحزب سيختار أمينا عاما خلفا للراحل حسن نصر الله، في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار، مشيرا إلى “أننا نملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت والخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة”.