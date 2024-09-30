فيديو/ وصفه “بالمتعطش للدم” وأكد أنه سيباغت ويقصف إسرائيل: هذا ما كشفه محمد علي الحسيني عن هشام صفي الدين خليفة نصر الله..#خبر_عاجل

اكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني ان الشخصية المرشحة لخلافة أمين عام حزب الله حسن النصر الله هو هشام صفي الدين وهو ابن خالته.

ووصف الحسيني في حوار مع قناة العربية هشام صفي الدين بالشخصية الحازمة والجازمة قائلا أنه “متعطش جدا جدا للدم وهو شخصية أهم من حين نصر الله.

وأكد الحسيني ان صفي الدين سيرد وسيقصف تل أبيب وسيضرب المطارات ومحطات الحافلات وحتى بيت نتنياهو قائلا “قلتها قبل عن نصر الله واقولها اليوم وهذا الكلام سجلوه علي ليس من باب التنبأ بل من باب الخبرة ومعرفتي بالأشخاص صفي الدين سيتحرك بشكل مباغت وسريع”

واوضح ان طهران دعمت وحرّضت هاشم صفي الدين الذي سُينصب أميناً عاماً جديداً للحزب خلفا لحسن نصر الله وأعطته الأوامر من جديد وهناك صواريخ ومسيّرات ستطلق في اتجاه الداخل الإسرائيلي بمجرد تشييع جثمان “الزعيم”.