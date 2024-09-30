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بايدن يدعو لهدنة في لبنان ومسؤول أمريكي يقول إن توغلا بريا صهيونيا قد يكون وشيكا

2024/09/30 أخبار, أخبار عالمية, المصدر

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في لبنان، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن تمركز القوات الصهيونية يشير إلى أن توغلا بريا في لبنان قد يكون وشيكا.

وعندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن الكيان الصهيوني يستعد لغزو بري لجنوب لبنان، قال بايدن للصحفيين “ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك”.

وأكد عدد من كبار المساعدين دعوة بايدن لوقف إطلاق النار من خلال الحث على حل دبلوماسي للنزاع للسماح لعشرات الآلاف من النازحين بالعودة إلى ديارهم على طول الحدود.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمر لوزارة الخارجية إن واشنطن “ستواصل العمل مع شركائنا في المنطقة وحول العالم للدفع بحل دبلوماسي”.

لكن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن الولايات المتحدة لاحظت تمركزا للقوات الصهيونية يشير إلى أن توغلا بريا في لبنان قد يكون وشيكا.

ورفض المسؤول التطرق لمزيد من التفاصيل بشأن وضع القوات الصهيونية ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.

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