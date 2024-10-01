عاجل/ حادثة جربة: هذا ما أمر به سعيد وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالأمن..

تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقاء جمعه امس الاثنين 30 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج بكل من خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني إلى حادثة غرق القارب التي جدت صباح اليوم على بعد 500 متر تقريبا من سواحل جزيرة جربة.

وأسدى سعيّد وفق بلاغ للرئاسة تعليماته بمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وبإماطة اللثام عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة والغريبة في نفس الوقت معتبرا أن جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية هذا فضلا عن أن عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لكل أنواع الجرائم حتى يشعر المواطن التونسي بالليل وبالنهار أنه آمن وأن هناك قوات أمنية تسهر على أمنه في كل وقت وفي كل مكان وفق نص البلاغ.