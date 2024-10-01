عاجل/ يقومان بنقل المهاجرين: إيقاف شخصين بتهمة الإتجار بالأشخاص

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقفصة من إيقاف نفرين يشتبه في تورطهما في قضايا الإتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية.

وحسب بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني، فقد تبين أن المشتبه بهما قاما بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.

هذا وقد تم بناءً على تعليمات النيابة العمومية، الاحتفاظ بالمشتبه بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

هذا ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي تحركات مشبوهة تتعلق بعمليات الهجرة غير النظامية أو الإتجار بالأشخاص.