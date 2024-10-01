الترا ميراج الجريد 2024 : نجاح رياضي وتضامني بالاشتراك مع تأمينات BIAT



اختتم ماراطون الترا ميراج الجريد 100 كم و50 كلم الذي احتضنته مدينة توزر من 26 الى 29 سبتمبر 2024 فعالياته وسط أجواء حماسية عالية ومنافسة قوية وهو ما عزز المكانة العالمية المرموقة التي يحتلها هذا السباق في مجال سباقات التحمل.

وشهدت هذه الدورة مشاركة 290 عداء من 24 بلدا، وتمّ تتويج العداء المغربي، رشيد المرابطي بالميدالية الذهبية في سباق 100 كم رجال محققا زمنا قدره 8 ساعات و52 دقيقة و55 ثانية فيما حلّ العداء الجزائري عبد الباسط الهامل في المرتبة الثانية بتوقيت 10 ساعات و17 دقيقة و27 ثانية في حين عادت المرتبة الثالثة للتونسي أيمن العامري بتوقيت 10 ساعات 49 دقيقة و14 ثانية.

أمّا في سباق 50 كم رجال، تمكن العداء التونسي وليد مراد من تحقيق المركز الأول في زمن قدره 3 ساعات و51 دقيقة و18 ثانية فيما كان المركز الثاني من نصيب الجزائري وسيم النايلي بتوقيت 3 ساعات و51 دقيقة و20 ثانية وحلّ في المركز الثالث التونسي محمد البراطلي بتوقيت 4 ساعات ودقيقتان و21 ثانية.

وفي سباق 50 كم سيدات، تحصلت العداءة Amélie Ginter من فرنسا، على الميدالية الذهبية بزمن قدره 5 ساعة و10 دقائق و39 ثانية فيما حققت الجورجية Kristina Skupien المرتبة الثانية بتوقيت 5 ساعات و42 دقيقة و13 ثانية وحلت التونسية سيرين الهريشي في المرتبة الثالثة بتوقيت 6 ساعات و38 ثانية وقد حاز الأداء العالي والاستثنائي لجميع المتسابقين على اعجاب الحضور والمتابعين وزاد من اشعاع هذه الدورة.

ويعود النجاح الذي عرفته هذه الدورة للتنظيم المحكم والمبادرات المبتكرة والشراكة الاستراتيجية والطويلة بين تأمينات BIAT وجمعية الترا ميراج الجريد التي ساهمت لا فقط في اثراء تجربة المشاركين بل في ترك بصمة مستدامة على المجتمع المحلي في توزر حيث قامت تأمينات BIAT بدعوة نساء حرفيات من توزر لعرض منتوجاتهم لمدة ثلاثة أيام في النزل الذي يقيم فيه المشاركون وذلك بهدف التعريف بهذه الصناعات المحلية والترويج لها وقد لاقت هذه المبادرة استحسان المشاركين الذين أشادوا بالتنوع الثقافي وبالصناعات التقليدية التي تتميز بها منطقة الجريد.

وتجسيدا لالتزامها الراسخ بدعم المجتمع المحلي في ولاية توزر، قامت تأمينات BIAT بتجديد وتجهيز دار الشباب بتوزر قصد توفير بنية تحتية حديثة لفائدة الشباب ودعم مواهبه وقدراته في عدة مجالات على غرار الرياضة وهو ما يتطابق مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة الذي تسعى من خلالها لتعزيز النسيج الاجتماعي المحلي وتوفير أفضل الفرص لفائدة الشباب.

وبهذه المناسبة، شدّد السيد مهدي المصمودي، مدير عام تأمينات BIAT على أهمية هذا الحدث قائلا أنّ “الترا ميراج الجريد ليس مجرد سباق عادي بل هو احتفال حقيقي بالتنوع وبالروح الجماعية وقد نجح في ان يكون مصدر الهام للمتسابقين لتحدي أنفسهم وترك أثر مستدام في توزر ونحن ملتزمون عبر المبادرات التي انخرطنا فيها بدعم الشباب والمجتمع المحلي ومن بينها تجديد دار الشباب والترويج للصناعات التقليدية المحلية.”

وتميزت هذه الدورة الثامنة بالمبادرات المبتكرة سواء على أرض الميدان عبر المنصات الرقمية والأجهزة التفاعلية التي مكنت المشاركين من عيش تجربة استثنائية طوال فترة المسابقة.

وأعرب أمير بن قاسم، منظم ماراطون الترا ميراج الجريد عن فخره بنجاح هذه التظاهرة رغم العاصفة الرملية القوية التي شهدتها المنطقة وأجبرت المنظمين على إيقاف السباق واجلاء المتسابقين في وقت قياسي وذلك بفضل أجهزة التتبع التي تم تزويدهم بها والتي مكنت من تحديد مواقعهم بكل دقة إضافة الى الدور الكبير والتنسيق المثالي بين المنظمين والحرس الوطني والحماية المدنية.

وتقوم الشراكة المثمرة بين تأمينات BIAT والترا ميراج الجريد على القيم والرؤية المشتركة من بينها الطموح ورفع التحدي وروح التعاون والتضامن بين المتسابقين. ويسعى الشريكان لجعل هذا الحدث علامة مميزة للنجاح والتميز والمساهمة في مزيد تعزيز اشعاع تونس والمناطق الداخلية عبر دعم المجتمع المحلي وتثمين الموروث الثقافي والرياضي والتنمية المستدامة محليا ودوليا.

عن تأمينات BIAT

تأمينات BIAT، هي فرع لبنك تونس العربي، أول بنك خاص في تونس، وتعد من الشركات الرائدة في مجال التأمين متعدّد الفروع وخاصّة في قطاع التأمين على الحياة. من خلال الاستفادة من التآزر مع الشركة الأم والفروع المالية لمجموعة بنك تونس العربي، تسعى تأمينات BIAT لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال التأمين المصرفي بفضل خبرتها الصلبة والمهارات التي أثبتتها فرق العمل الخاصة بها.

وتلتزم الشركة بمرافقة حرفائها من أفراد ومهنيين وشركات في كل مرحلة من مراحل حياتهم وتطورهم عبر تقديم أفضل الحلول التي تتماشى مع احتياجاتهم بالإضافة الى الخدمات العالية الجودة. وتوفر تأمينات BIAT مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات من بينها التأمين على الحياة والحماية والتأمين الصحي والــتأمين ضد الأضرار.

وتضع الشركة رضا حرفائها في قلب أولوياتها وهي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات المتميزة لفائدتهم وبناء علاقات ثقة طويلة الأمد معهم.

وفي إطار التزامها المجتمعي، تدعم تأمينات BIAT المبادرات التي تسعى لتعزيز الرياضة والمحافظة على البيئة والتنمية المحلية.

عن سباق ” الترا ميراج الجريد”

ألترا ميراج الجريد هو سباق من نوع الجري لمسافات طويلة يقام في الصحراء التونسية، وتحديدًا في منطقة الجريد حيث يواجه العداؤون درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية مع مسار رملي وأحيانًا تقني. لدينا كل عام أكثر من 300 مشارك من أكثر من 20 دولة مختلفة يأتون لتجربة لا تُنسى من العزيمة والمثابرة في عالم سحر الصحراء التونسية. تعتبر هذه المسابقة تحديًا بدنيًا استثنائيًا يمزج بين السياحة والرياضة القصوىوهذا العام، أقيمت المسابقة في توزر في 28 سبتمبر 2024.