تلاقيح ”القريب” ستكون متوفّرة بالصيدليات بداية من هذا الموعد

أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، د. رياض دغفوس ان وزارة الصحة اقتنت 280 ألف جرعة من تلاقيح ”القريب” سيتم توفيرها بالصيدليات بداية من 17 أكتوبر الجاري كما سيتم تخصيص 40 ألف جرعة للإطار الطبي وشبه الطبي.

وأوضح الدكتور رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان أسعار التلاقيح شهدت انخفاضا وستتراوح بين 38 و 41 دينارا هذه السنة مشددا على ان كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة معنيون اكثر من غيرهم على تلقي جرعة من هذه التلاقيح بالإضافة الى جرعة معززة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا.