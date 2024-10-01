عاجل/ رئاسية 2024: إحالة 19 شبهة جريمة انتخابيّة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى النيابة العمومية

أحالت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى النيابة العموميّة، 19 شبهة جريمة انتخابيّة، تهمّ جميعها وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما رصدته وحدة رصد الفضاء المفتوح التابعة للهيئة.

وبيّنت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الإحالات على النّيابة العمومية تتعلّق بنشر أخبار زّائفة والقذف العلني ونسبة أمور غير حقيقية لموظّف عمومي والدّعاية باستعمال وسيلة إعلام أجنبيّة وبثّ ونشر نتائج سبر الآراء.

وفي ما يهمّ أنشطة المترشّحين خلال الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 6 أكتوبر 2024،أفادت العبروقي، بأنّه تمّ إلى غاية 29 سبتمبر الماضي، تسجيل 826 نشاطا ضمن الحملات الانتخابيّة للمترشّحين الثلاثة وهم العيّاشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد، مشيرة إلى أنّ أغلب الأنشطة احترمت الإجراءات والتزمت بالضّوابط التي حدّدتها الهيئة، ولم يسجّل إلاّ 24 مخالفة فقط.

ولاحظت أنّ الهيئات الفرعيّة للانتخابات وجّهت تنابيه لمختلف المترشّحين بسبب مخالفات انتخابيّة بسيطة مثل عدم احترام آجال الاجتماع المعلن عنه أو عدم احترام الوقت واستعمال العلم أو شعار الجمهورية وتغيير مكان النّشاط دون إعلام مسبق وعدم احترام أجل 48 ساعة للإعلام بنشاط أو نشاط أو تظاهرة غير مصرّح بها.