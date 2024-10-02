عاجل/ في ظهور جديد له بعد الضربات الايرانية: هذا ما قاله أبو عبيدة..

أشاد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقصف الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الكتائب “نبارك الردّ الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربةً قويةً للاحتلال المجرم الذي ظن أن عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر دون عقاب”.

وذكر أبو عبيدة أن “هذا يومٌ استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين، وتعرّضت فيه (تل أبيب) لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران”.

ودعا الناطق باسم القسام “كل أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهماً في تحرير فلسطين”.

وكالات