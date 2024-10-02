عاجل/ سفارة تونس ببيروت توجه نداء هام للتونسيين في لبنان..

أفادت سفارة تونس بلبنان اليوم الاربعاء بأنّ العمل متواصل على تجاوز العراقيل التي حالت دون تسيير الرحلة التي كانت مبرمجة أمس الثلاثاء لفائدة عدد من التونسيين المقيمين بلبنان مبينة أنّ أسباب هذا التاخير يتعلق أساسا “بالظرف الأمني الخطير”.

وكانت السفارة قد أعلنت في 29 سبتمبر أنها ستنظم الثلاثاء غرة اكتوبر “رحلة خاصة” على متن الخطوط الجوية التونسية لفائدة 260 تونسيا مقيما بلبنان كانوا عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لأرض الوطن في ظل التطوّر المتسارع والخطير للأحداث في هذا البلد، موضّحة أنه تم تحديدة هذه القائمة ، من بين 404 مطالب حجز توصلت بها السفارة، في ضوء الأولويات الأمنية والصحية والإنسانية.

ودعت السفارة في بلاغ وجّهته ،إلى التونسيين المقيمين في لبنان إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات مجهولة المصدر والاعتماد فقط على المعلومات التي تنشرها السفارة على صفحتها بشبكة التواصل “فايسبوك” أو التي يصرح بها طاقمها من خلال إتصاله المباشر معهم.

وفي ما يلي نص البلاغ: