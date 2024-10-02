عاجل/ تسمم 9 تلاميذ بهذه الجهة..

أكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقابس أحمد ناجي اليوم الأربعاء ان الهيئة تلقت إشعارا من قبل معتمد منزل الحبيب بوجود حالات تسمم جماعي لدى بعض التلاميذ في مؤسسة تربوية.

و أضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن ممثلي الهيئة تحولوا إلى مكان الحادث أين تم تسجيل 9 حالات تسمم وقد تم توجيههم إلى المستشفى المحلي اين تلقوا العلاج وغادروه .

وقد أكد أحمد ناجي ان حالات التسمم كانت بعد تناولهم لاكلة من مطعم مجاور و قد تم رفع عينات لتحليلها مع أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.