عاجل/ شهداء في غارة إسرائيلية على دمشق

استشهد 3 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على منطقة المزة في دمشق، التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية، في استهداف هو الثاني في المنطقة منذ الثلاثاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد إن “غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في حي المزة، تتردد إليه قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني”، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل، إثنان منهم غير سوريين، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقال مصدر عسكري سوري، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا.. مستهدفا أحد الأبنية السكنية في حي المزة في دمشق”.

وأفاد عن اسشهاد “ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”.

ويقع المبنى المستهدف على بعد نحو نصف كيلومتر من موقع غارة استهدفت فجر الثلاثاء حافلتين صغيرتين لنقل الركاب، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين بينهم إعلامية، وثلاثة مقاتلين في فصائل المقاومة، أحدهم من حزب الله.