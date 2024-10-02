عاجل/ فاجعة “الحرقة” في جربة: الكشف عن عدد المحتفظ بهم وآخرون في حالة فرار

عاجل/ مقتل 14 جندي اسرائيلي في اشتباكات جنوب لبنان

هذه الدولة تحث رعاياها على مغادرة إيران..#خبر_عاجل

عـاجل/ اسرائيل تكشف خسائرها جراء الضربات الايرانية وتقر..

عاجل/ شهداء في غارة إسرائيلية على دمشق

2024/10/02 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

استشهد 3 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على منطقة المزة في دمشق، التي تضم مقار أمنية وبعثات دبلوماسية، في استهداف هو الثاني في المنطقة منذ الثلاثاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد إن “غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في حي المزة، تتردد إليه قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني”، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل، إثنان منهم غير سوريين، وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وقال مصدر عسكري سوري، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا.. مستهدفا أحد الأبنية السكنية في حي المزة في دمشق”.
وأفاد عن اسشهاد “ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”.
ويقع المبنى المستهدف على بعد نحو نصف كيلومتر من موقع غارة استهدفت فجر الثلاثاء حافلتين صغيرتين لنقل الركاب، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين بينهم إعلامية، وثلاثة مقاتلين في فصائل المقاومة، أحدهم من حزب الله.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn