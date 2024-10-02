عاجل/ فاجعة غرق مركب “حرقة” في جربة: إنتشال جثة جديدة

انتشل بعد ظهر اليوم بحارة من جزيرة جربة وجرجيس المشاركين في عملية البحث عن مفقودي حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة، جثة من منطقة راس الرمل يتواصل التثبت من أنها لاحد هالكي المركب او لا، وفق مصدر امني.

وقد انضم منذ صباح اليوم عدد كبير من البحارة على متن مراكبهم لتعزيز جهود وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر في البحث عن المفقودين، حيث قاموا بتمشيط الشريط الساحلي ثم توغلوا في توسيع لدائرة البحث.

ويرتفع بهذه الجثة، إذا ما تأكد أنها لاحد هالكي المركب، ضحايا حادثة غرق المركب الى 17 جثة، في حين اكد مصدر امني ارتفاع عدد الناجين من هذه الحادثة الى 34 بعد ان سلم 3 اشخاص انفسهم الى الوحدات الامنية قالوا انهم كانوا من بين ركاب المركب للقيام بعملية هجرة غير نظامية نحو اوروبا.

ومن جهته، أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، بأن عدد الموقوفين من المشتبه تورطهم بهذه الحادثة وصل الى 15 شخصا بين منظمين ووسطاء وشركاء فيما لا يزال 6 اشخاص مشتبه فيهم في حالة فرار، مشيرا الى تعهد قاضي التحقيق بالملف فيما تواصل النيابة العمومية المتابعة.

وحسب مصدر طبي، فإن عددا من العائلات انطلقت في تسلم جثث ابنائها في انتظار استكمال بقية الاجراءات للجثث المتبقية.