وزير الاقتصاد: هذه أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة..

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، لدى إشرافه مساء الاربعاء، على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع التنموى بولاية باجة، أن أولويات الحكومة للفترة القادمة تتمثل فى تعزيز الاستثمار وحل الاشكاليات التي تحول دون انجاز المشاريع العمومية والاستراتيجية.

ودعا الوزير نواب الشعب وكل الهياكل العمومية والخاصة الى الانخراط والتحسيس بعملية الاحصاء الوطني، الذي سينطلق فى نوفمبر القادم، باعتبار انه يمكن من التخطيط ومعرفة المؤشرات الدقيقة .

وقال الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، خلال زيارة ميدانية لمنشآت صناعية، حرص الدولة على توجيه رسالة للمستثمرين بان الدولة تساند الاستثمار وان مسؤولية الاجهزة الادارية الجهوية والمركزية كبيرة فى تسهيل الاستثمار والاحاطة بالمستثمرين التونسيين والاجانب مبرزا في ذات السياق، أن تونس قادرة على زيادة نسبة النمو.

وأكد أن وجود شركات كبري ألمانية ومتعددة الجنسيات دليل على الثقة فى تونس، لافتا في الآن ذاته الى انه توجد عديد الاشكاليات، لكن توجد، ايضا، قناعة بالقدرة على حلحلتها ومنها الاشكاليات العقارية وطول الاجراءات.

وصرّح المدير الجهوى للتنمية، لسعد بوعكاز، لوكالة تونس افريقيا للانباء من جهته، بأن المشاغل التنموية بالجهة تتعلق بالبعد المجالي لتمركز التنمية بعدد من المناطق والبعد البيئي والمتعلق خاصة بالنفايات والتغيرات المناخية في حين يتعلق الاجتماعي خاصة بالبطالة اما البعد الاقتصادى فيتعلق بتفاوته من منطقة الى اخرى، مشيرا الى ان ولاية باجة تقدمت فى مؤشرات التنمية من المرتبة ال20 الى المرتبة 18 بين سنتي 2018 و2021 .

ولاحظ أن نسق انجاز المشاريع يتفاوت بين القطاعين العام والخاص وان نسبة انجاز المشاريع العمومية والخاصة بين سنتي 2022 و2024 تقدر ب56 بالمائة.

من جهة اخرى، عبر عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة وممثلي الادارات والمنظمات الوطني والمجلس الجهوى بباجة، خلال جلسة العمل، على عدد من المشاغل التي شملت خاصة قطاع الصحة والمستشفى متعدد الاختصاصات وواقع البنية الاساسية ولا سيما منها المسالك الريفية اضافة الى الاستفسار حول عدد من المشاريع المعطلة.

ودشّن وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال زيارته، مشروع تدعيم الموارد المائية بمنطقة لفارق الذي وفر الماء الصالح للشراب لفائدة 250 عائلة عن طريق البرنامج الجهوى للتنمية، وتمثل فى اعادة تشغيل البئر العميقة والمنظومة المائية المتوقفة وتطهير الشبكة من الربط العشوائي.

واطلع بالوحدة الصناعية لكوابل السيارات بمدينة باجة على سير العمل بها، علما وان هذه الوحدة توفر اربعة الاف موطن شغل وتشهد اشغال توسعة.

كما اطلع بمجاز الباب على عمل مصنع كوابل السيارات الذى يوفر 2361 موطن شغل.

وتم بالمنطقة الصناعية الصنادل بنفزة التى تمسح اكثر من 3 هكتارات الاطلاع على مشروع انجاز 10 مقاسم صناعية تم انجازها فى اطار برنامج التنمية المندمجة وعلى فضاء صناعي انجز على مساحة 1100 مترا مربعا مغطاة فى اطار نفس البرنامج.