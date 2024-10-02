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رفع 244 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر الماضي بهذه الولاية..

2024/10/02 أخبار, المصدر, مجتمع

رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالتعاون مع المصالح الأمنية بمختلف إختصاصاتها ، 244 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي إثر القيام ب 1996 زيارة تفقد ومراقبة للأسواق الأسبوعية والبلدية ومحلات بيع المنتوجات الغذائية بالجملة والتفصيل.

وتعلقت أغلب هذه المخالفات بالترفيع في الأسعار وبعدم الإستظهار بفاتورات الشراء ، وبإخفاء واحتكار منتوجات، والإخلال بتراتيب الدعم ، وعدم إشهار الأسعار في قطاع المواد الغذائية ( المواد المدعمة السميد و العجين الغذائي و السكر المدعم) وقطاعات المخابز ولحوم الدواجن والأعلاف والخضر والغلال ومستلزمات العودة المدرسية، وفق المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين ، فوزي عبيدي.

وبين عبيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المخالفات المرفوعة تمت في اطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للوزارة للتصدي للإحتكار والمضاربة غير المشروعة و تأمين التزود المنتظم بالمواد المدعمة والحساسة .

وذكر المصدر ذاته أنه تم في الإطار نفسه حجز عشرات الأطنان من المواد المدّعمة والأساسية التي كانت موضوع ممارسات إحتكارية تمثلت في 185 طن من الاعلاف المدعمة و 05 أطنان من السميد و العجين الغذائي و 360 كراس مدعم و 91 علبة زيت مدعم .

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