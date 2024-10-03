تصفيات كأس العالم 2026 : ميسي يعود إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني بعد شهرين من الغياب

سجل نجم إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي عودته إلى قائمة منتخب الأرجنتين بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ومنذ مشاركته في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا في 15 جويلية الماضي والذي انتهى بتتويج الأرجنتين باللقب القاري الثاني على التوالي، لم يظهر ميسي في تشكيلة منتخب بلاده سواء في فترة التوقف الدولي للمباريات الودية أو في تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ووجه مدرب منتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني امس الأربعاء الدعوة إلى 27 لاعبا يتقدمهم ليونيل ميسي، فيما ضمت القائمة أبرز النجوم على غرار يوليان ألفاريز وخوان موسو ورودريغو دي بول لاعبي أتلتيكو مدريد وألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول وباولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي وغيرهم.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة لتصفيات مونديال 2026 ضد كل من فنزويلا خارج قواعده يوم 10 أكتوبر الجاري قبل استضافة بوليفيا يوم 16 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب “التانغو” المركز الأول لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للنهائيات برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارتين إحداهما في الجولة الأخيرة أمام كولومبيا.

واحتفى الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني بعودة ليونيل ميسي الذي لم يظهر منذ أكثر من 10 أسابيع بسبب إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها في مباراة نهائي كوبا أمريكا يوم 15 جويلية الماضي أمام كولومبيا.

وعاد ميسي إلى المشاركة مع فريقه إنتر ميامي في البطولة الأمريكية لكرة القدم في 15 سبتمبر الماضي وخاض منذ عودته إثر الإصابة 4 مباريات، 3 منها كاملة كان آخرها أمام نادي شارلوت الأحد الماضي عندما أحرز هدفا وحصل على عدد (8 /10) كأفضل تقييم في المباراة.