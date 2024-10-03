هذه الدولة تدعو رعاياها الى مغادرة لبنان..

وفرت الحكومة الأسترالية أكثر من 500 مقعد على متن رحلات جوية لتمكين الأستراليين من مغادرة لبنان.

وذكرت بيني وونغ, وزيرة الشؤون الخارجية اليوم الخميس أن الحكومة ستوفر 500 مقعد على متن رحلتين تجاريتين من بيروت إلى قبرص للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم المباشرين يوم السبت بالإضافة إلى 80 مقعدا على متن رحلات جوية اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن 1700 أسترالي في لبنان سجلوا انفسهم لمغادرة لبنان لدى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ولكن تم شغل 35 مقعدا فقط من أصل 80 مقعدا وفرتها الحكومة على متن رحلات تجارية اليوم الخميس.

وقالت وونغ للصحفيين إن “عملية تسيير هذه الرحلات ستكون مرهونة بالوضع الأمني وبالطبع بفتح المطار في بيروت”.

واوضحت وزيرة الإسكان كلير أونيل امس الأربعاء إن هناك حوالي 15 ألف أسترالي ما زالوا عالقين في لبنان وإن الحكومة تفعل ما في وسعها لمساعدتهم.

وصرحت وونغ اليوم الخميس بأن طائرات سلاح الجو الملكي الأسترالي متمركزة في قبرص في إطار خطط الطوارئ الخاصة بإجلاء الأستراليين من لبنان لكن تركيز الحكومة ينصب على الرحلات التجارية طالما أن مطار بيروت لا يزال مفتوحا.