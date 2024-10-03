عاجل/ يهم التلاميذ..بلاغ هام لوزارة التربية..

أعلنت وزارة التربية عن إعادة فتح باب التسجيل عن بعد، بداية من اليوم، لكافة تلاميذ المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2024-2025.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية، إلى أن التسجيل يكون على الموقع الرسمي عبر inscription.education.tn قبل تاريخ 31 أكتوبر، ويكون إستخلاص معلوم الترسيم بإستعمال إحدى الوسائل التالية: المحافظ الإلكترونية(wallet) أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر تطبيقة الدفع البريدي عبر الهاتف (D17) أو منظومة (PAYSMART) أو عبر رصيد الهاتف الجواز عبر إدخال الرمز *181#.