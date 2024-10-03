رقم مفزع/ هذا عدد البنايات المتداعية للسقوط في تونس الكبرى..

كشف مدير تحسين السكن باﻹدارة العامة للاسكان بوزارة التجهيز واﻹسكان منصف السوداني، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أن حوالي ألف بناية متداعية للسقوط في تونس الكبرى.

وأوضح السوداني أن آخر احصائية للبنايات المتداعية للسقوط كانت سنة 2016 وحدد العدد في قرابة 816 بناية لكن حاليا أصبح العدد في حوالي الألف، وفق تعبيره.

وأكد المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية أن مسألة التدخل لترميم البنايات شأن بلدي تشرف عليه البلديات، لافتا إلى أنه ورغم صدور القانون الخاص بالبنايات المتداعية للسقوط إلا أن الأشكال حاليا متعلق بالإمكانيات المادية.

وتابع منصف السوداني أن البلديات حاليا أصبح بإمكانها المطالبة بميزانية خاصة للتدخل لترميم البنايات المتداعية للسقوط في ميزانية الدولة الجديدة بعد صدور النص القانوني.

ولفت السوداني الى أن الإشكال الأكبر في هذا الشأن يبقى عدم تعاون المواطنين المعنيين بأوامر الإخلاء.