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الى جانب الـ FCR: يمكن للمقيمين بالخارج توريد هذه الاصناف الثلاث من السيارات

2024/10/03 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع


إضافة إلى التمتّع بامتياز الـ FCR، يُمكن لكلّ تونسي مقيم بالخارج توريد ثلاث سيارات من فئات مختلفة.
حيث اوضح العميد جلال مرياح، مدير الامتيازات الجبائية بالديوانة التونسية، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس، انه اصبح بامكان التونسي بالخارج توريد شاحنة لنقل البضائع وذلك بعنوان “إنجاز مشاريع”، ويحقّ له أيضا توريد سيارة كهربائية، تخضع وفق قانون المالية لسنة 2024، فقط إلى دفع الأداء على القيمة المضافة 7 بالمائة، وذلك في إطار توجّه الدولة للتشجيع على استعمالها.
وأضاف العميد جلال مرياح أنّه يُمكن أيضا للتونسي الذي تجاوزت مدة إقامته بالخارج 365 يوما بشكل مسترسل، توريد سيارة مع دفع كلّ المعاليم والأداءات المستوجبة.

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