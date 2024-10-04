رئاسية 2024 : فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا والدول الاوربية والعربية

أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي ، اليوم الجمعة ، بأنّه تمّ فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا (أستراليا ، اليابان، كوريا ، أندونيسيا ، جاكرتا ، سيول ، ايران ) وجميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية والعربية (فتح آخر مكتب الاقتراع بالدول العربية على الساعة الحادية عشرة صباحا ) في التوقيت القانوني دون تسجيل أي تأخير او إشكال في المواد الانتخابية أو الموارد البشرية.

وأوضحت عضو هيئة الانتخابات في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ آخر مكتب اقتراع سيتم فتحه اليوم على الساعة الرابعة بعد الزّوال بسان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الامريكية (دائرة الامريكيتين)

واضافت أنّ اعوان المراقبة التابعين للهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج قد انطلقوا منذ يوم أمس في مراقبة المخالفات الإنتخابية المتعلقة بيوم الصمت والاقتراع والمتعلقة بالدعاية السياسية الممنوعة بمختلف أشكالها قانونيا إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء والتداول فيه وتخصيص رقم هاتف أو موزّع صوتي للدعاية لأحد المترشحين والاشهار السياسي.

وتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين،وهم العياشي زمال (مترشح رقم1)، وزهير المغزاوي (مترشح رقم 2)، وقيس سعيّد (مترشح رقم 3).

وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج على مدى 3 ايام أي إلى غاية يوم 6 اكتوبر 2024 موعد الانتخابات بالداخل.

يشار الى ان أوّل مكتب اقتراع فتح ليلة أمس بسيدناي (أستراليا) على الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس، تلاه مكتب الاقتراع دول آسيا (اليابان ، كوريا ، جاكرتا) فأوروبا ثم إفريقيا والعالم العربي ليكون آخر مكتب سيفتح أبوابه بسان فرنسيسكو بالأمريكيتين.

ويبلغ العدد الجملي للمسجلين بالخارج والمعنيين بهذا الاستحقاق الانتخابي 642 الف و810 ناخبا موزعين بين 383 الف و 69 ناخب من الذكور بنسبة 59 فاصل6 بالمائة و259 الف و741ناخبة من الاناث بنسبة 40 فاصل 4 بالمائة.

وبمناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي تمّ فتح 319 مركز اقتراع و409 مكتب اقتراع ب59 بلد موزعة على كافة القارات منها 11 بلد يتم تنظيم الانتخابات فيها لاول مرة منذ سنة 2011 .

يشار إلى انّ الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي بالخارج، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الفارط وانتهت أوّل أمس الأربعاء 2 أكتوبرالجاري بعد أن تواصلت على مدى 21 يوما.