عاجل/ غارات أميركية بريطانية في عدة مدن يمنية

عاجل/ سحب رعدية مرفوقة بأمطار في هذه الولايات

حجز بضائع مهربة بقيمة 256 ألف دينار في هذه الجهات

السجن ضد شخص انهار منزله بسبب البحث عن الكنوز

ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات تونس الى اكثر من 9 ملايين و798 الف

2024/10/04 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

سجلت تونس ارتفاعا في عدد المسافرين عبر المطارات المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات « وشركة تاف » مع موفى سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 12.7 بالمائة من خلال عبور 9 ملايين و 798 الف و 39 مسافرا.
وارتفع عدد المسافرين للمطارات التي يستغلها ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها، الجمعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعلى اساس سنوي، بنسبة 9.2 ليصل العدد الى 7 ملايين و 432 الف و 966 مسافر .
وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات، ان مطار تونس قرطاج الدولي سجل عبور 5 ملايين و 513 الف و 475 مسافرا محققا تطورا بنسبة 8.6 بالمائة.
واستقطب مطار جربة جرجيس الدولي قرابة مليون 775 الف و 142 مسافرا، محققا نسبة تطور على اساس سنوي بنحو 1ر12 بالمائة، وسجل مطار توزر نفطة الدولي قرابة 21 الف و 215 مسافر بنسبة تطوّر بلغت 113.6 بالمائة .
واستقبل مطار طبرقة عين دراهم الدولي 267 2 مسافرا، بزيادة قدرها 7.8 بالمائة ومطار صفاقس طينة الدولي 774 119 الف و 774 مسافرا، بنسبة تراجع تناهز 8 بالمائة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn