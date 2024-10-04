ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات تونس الى اكثر من 9 ملايين و798 الف

سجلت تونس ارتفاعا في عدد المسافرين عبر المطارات المُستغلة من طرف ديوان الطّيران المدني والمطارات « وشركة تاف » مع موفى سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 12.7 بالمائة من خلال عبور 9 ملايين و 798 الف و 39 مسافرا.

وارتفع عدد المسافرين للمطارات التي يستغلها ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق بيانات نشرها، الجمعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعلى اساس سنوي، بنسبة 9.2 ليصل العدد الى 7 ملايين و 432 الف و 966 مسافر .

وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات، ان مطار تونس قرطاج الدولي سجل عبور 5 ملايين و 513 الف و 475 مسافرا محققا تطورا بنسبة 8.6 بالمائة.

واستقطب مطار جربة جرجيس الدولي قرابة مليون 775 الف و 142 مسافرا، محققا نسبة تطور على اساس سنوي بنحو 1ر12 بالمائة، وسجل مطار توزر نفطة الدولي قرابة 21 الف و 215 مسافر بنسبة تطوّر بلغت 113.6 بالمائة .

واستقبل مطار طبرقة عين دراهم الدولي 267 2 مسافرا، بزيادة قدرها 7.8 بالمائة ومطار صفاقس طينة الدولي 774 119 الف و 774 مسافرا، بنسبة تراجع تناهز 8 بالمائة.