عاجل/ من بينهم الزنايدي: القضاء يصدر بطاقات جلب دولية في حق هؤولاء..

تم اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل من المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة، ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية في حقهم.

وحسب بلاغ للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإنه وإثر تعهيد النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب بالبحث فيما تم تنزيله من تدوينات ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف كل من المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة والتي كان الهدف منها بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبعد استيفاء الأبحاث الاولية ٱذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح تحقيق في مختلف تلك الوقائع وطلبت إصدار البطاقات القضائية اللازمة وتولى قضاة التحقيق المتعهدون إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون فيهم ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية.