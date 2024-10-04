عاجل/ تزامنا مع التصويت في الخارج: الهيئة تتوعد هؤولاء باللجوء الى القضاء..

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 أن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الانتخابات في الخارج، المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة.

كما لفتت الهيئة، في بلاغ لها، الانتباه إلى أن هذه الاخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وإنما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم، مضيفة أن الهيئة ستتولى معاينة تلك التدوينات والصفحات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون الجاري به العمل.