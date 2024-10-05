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عاجل/ لجنة مجابهة الكوارث تتدخّل لشفط مياه الأمطار من المنازل بهذه الولاية..

2024/10/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نزول كميات هامة من الأمطار خلال 24 ساعة الأخيرة بعدد من المناطق بالولاية.

وقد ترواحت بين 39 مم بمعتمدية تطاوين الجنوبية و21 مم بمعتمدية تطاوين الشمالية، فيما سجلت معتمدية غمراسن 13.4 مم و معتمدية بني مهيرة 07.5 مم و معتمدية الصمار 03 مم و معتمدية البئر الأحمر 04 مم و 23 مم بمنطقة رأس الوادي و 6 مم بمنطقة وادي الخيل .

ووفق ما نقلته اذاعة موزاييك فان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوراث قد قامت بعدة تدخلات ليلة البارحة لشفط المياه من المنازل والساحات وإزالة مخلفات الامطار من الشوارع لاعادة حركة المرور إلى نسقها الطبيعي.

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