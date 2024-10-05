عاجل/ بوعسكر يحسمها بخصوص ما يروج حول ضغف نسبة الاقبال على التصويت في الخارج..

افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم السبت ان ما يروج من معطيات على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل داعمين لمترشحين للانتخابات الرئاسية حول ضعف نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع في الخارج هي اخبار “زائفة” و”مغلوطة” .

وقال فاروق بوعسكرفي تصريح اعلامي على هامش انطلاق عملية توزيع المواد الانتخابية بالمركب الثقافي والشبابي ببن عروس تزامنا مع يوم الصمت الانتخابي ان معرفة نسب الإقبال بالخارج تكون انطلاقا من يوم غد الأحد بعد غلق مكاتب التصويت في الداخل قائلا “سنتصدى قانونيا لمروجي هذه الأخبار المغلوطة” .

واشار رئيس الهيئة في المقابل الى وجود بوادر ايجابية لنسب الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية في الخارج التي انطلقت في 59 دولة مضيفا ان عملية التصويت تسير بسلاسة ودون تسجيل إشكاليات كما ان جميع المراكز فتحت في الوقت المحدد رغم الصعوبات اللوجستية والتنظيمية .

وأكد فاروق بوعسكر الذي اشرف على عملية نقل المواد الانتخابية من المخزن الجهوي التابع للهيئة الفرعية للانتخابيات ببن عروس الى مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية خير الدين باشا ببن عروس وإلى مختلف بقية مراكز الاقتراع بالجهة على جاهزية طواقم الهيئة على مستوى جهوي وعلى مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع.

وفي ما يتعلق بالمخالفات التي سجلت خلال الحملة الانتخابية التي اختتمت فعالياتها يوم امس الجمعة 4 أكتوبر داخل حدود الوطن قال بوعسكر انها مخالفات “بسيطة” تتعلق غالبا بعدم الإعلان عن الأنشطة في الآجال القانونية وبتمزيق اللافتات والمعلقات الانتخابية وباستعمال علم الجمهورية واستعمال وسائل إعلام أجنبية في بعض أنشطة الحملة وهو ممنوع بالقانون الانتخابي

ودعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات ,في هذا السياق, جميع المواطنين داخل وخارج ارض الوطن لممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي والتوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي

وتولى صباح اليوم السبت اعوان من الهيئة بمعية الجيش والامن الوطنيين بنقل المواد الانتخابية بواسطة شاحنات للجيش الوطني نحو مراكز الاقتراع ، وتتمثل هذه المواد في صناديق الاقتراع والحبر واوراق التصويت والخلوات ومواد مكتبية بالاضافة الى المحاضر والسجلات الانتخابية .

يذكر أن ولاية بن عروس تضم 522 ألفا و473 ناخبا ويبلغ عدد مراكز الاقترع فيها 169 تحتوي على 491 مكتبا ويبلغ العدد الجملي لاعضاء هذه المراكز والمكاتب 2020 عضوا استكملت الهيئة تكوينهم لتأمين العملية الانتخابية يوم الاقتراع.