رئاسية 2024: جمعية “عتيد” تسجل عددا من المخالفات والاخلالات

أفادت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، مساء اليوم الأحد، أنها سجلت عددا من المخالفات والاخلالات متفاوتة الخطورة في تقريرها الثالث لملاحظة سير عملية الاقتراع وعملية الفرز للانتخابات الرئاسية.

وتمثلت أهم الاخلالات والتجاوزات التي سجلتها جمعية “عتيد”، في تقريرها المتعلق بملاحظة الانتخابات، في توجيه الناخبين أو محاولة التأثير عليهم من جانب مواطنين.

كما سجلت الجمعية استمرار الاتصال بالمقترعين اثر خروجهم من مكاتب الاقتراع من قبل أعضاء مراكز الاقتراع من أجل امكانية التصويت على لوحة إلكترونية.

وبخصوص التجاوزات المسجلة أثناء عملية فرز الأصوات، التي انطلقت فور غلق مكاتب الاقتراع، سجلت الجمعية امضاء ممثل مترشح على محضر الفرز وورقة العد قبل الشروع في عملية الفرز امتثالا لطلب رئيسة أحد مكاتب الاقتراع بصفاقس.