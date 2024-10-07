أهم الأحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2024

في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2024.

02 سبتمبر 2024

سياسة/انتخابات رئاسية

إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال من أجل تهم تتعلق بـ”افتعال تزكيات”، وفق المحامي فوزي جاب الله في تصريح لوكالة “وات”.

الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، تفيد في تصريح لوكالة “وات” بأن زمال موقوف في طور البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 آوت 2024، إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات ذكروا فيها أنّه تم “استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم”.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن خلال نقطة إعلامية عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، يقول في خصوص رفض الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بالقائمة رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم، إن مجلس الهيئة عاين “استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل المحكمة واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 آوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي، “مضيفا أنه ” تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي”.

مواطنون وناشطون وممثلو أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية ينفذون وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة للتنديد “بتجاوزات الهيئة ومطالبتها باحترام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية”.

الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرّة، يفيد في تصريح لوكالة “وات” بأنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذه في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية ة في منطوقه، مضيفا أن المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ الهيئة كانت ستتوصّل بها يوم 02 سبتمبر 2024، لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون والتي تنتهي يوم 03 سبتمبر 2024.

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بمنّوبة تأذن بالاحتفاظ بزمّال وأحد أعضاء حملته الانتخابية لمدّة 48 ساعة، وفق ما صرح به مدير الحملة الانتخابية لزمّال، رمزي الجبابلي، وكذلك الناطقة الرسمية باسم المحكمة، لوكالة “وات”.

المترشحون المقبولون بقرار المحكمة الإدارية يعبرون، على إثر قرار الهيئة باستبعادهم من السباق الانتخابي، عن رفضهم واستنكارهم لما قامت به هيئة الانتخابات، وذلك من خلال بيان صادر عن الفريق القانوني للمترشح محمد منذر الزنايدي وعن بيان صادر عن إدارة حملة عبد اللطيف المكي وعن تصريح للمترشح عماد الدايمي، في مقطع فيديو على صفحته على “فايسبوك”.

المحكمة الإدارية تعلن في بلاغ أنها تولت بتاريخ 02 سبتمبر2024 تبليغ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بنسخ الأحكام القاضية بإلغاء قرارتها باستبعاد ثلاثة مترشحين، وتذكر بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 الذي ينصّ على أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.

هيئة الانتخابات تعلن في بلاغ “أنها توصلت بالأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات، بالبريد الالكتروني، أي بعد مرور ستة أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 آوت 2024 وأربعة أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 آوت 2024 وثلاثة أيام من صدور الحكم الثالث والأخير بتاريخ 30 آوت 2024، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها”.

المرشح زهير المغزاوي يعبر في كلمة نشرها على صفحته على منصة “فايسبوك”، عن “عدم رضاه عما قامت به الهيئة” ويعتبره” قفزا على قرارات المحكمة الإدارية، من المفروض أنها باتة وناجزة وغير قابلة للطعن”.

يوم 03 سبتمبر 2024، الجمعية التونسية للقانون الدستوري تقول في بيان “أن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها”.

هيئة الانتخابات تقول في بلاغ” إنه ثبت لديها قطعا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين، وأن هذه الأحكام موقوفة بشرط التثبت من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود بطاقة السوابق العدلية، مضيفة أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.

صدور القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يوم 04 سبتمبر 2024، هيئة الانتخابات تفيد في بلاغ بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين، دون أن تسميه، على النيابة العمومية بتونس، من أجل “التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون”، وتقول إن المترشح “تعمد التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح”.

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تقرر إحالة العياشي زمال على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهم تتعلق أساسا بـ”افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب”، وفق محاميه فوزي جاب الله في تصريح لوكالة “وات”.

مجموعة من الجمعيات والأحزاب تعلن خلال ندوة صحفية عن بعث “الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات”، والتي تضم بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود والديناميكية النسوية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة “أنا يقظ” وحزب العمال والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل والجمهوري والاجتماعي التحرري.

الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محي الدين لاغة، يبين خلال الندوة الصحفية إن الشبكة تعتزم تنظيم جملة من التحركات من بينها مسيرة وطنية يوم 13 سبتمبر 2024، “للتنديد بما يحدث خلال هذه الفترة وقبل الانتخابات الرئاسية من ممارسات تضييقية على المترشحين وحتى الناخبين”.

صدور الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وسقف التمويل الخاص وشروطه.

وقد تم تحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح بـ150 ألف دينار، وسقف الإنفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ100 ألف دينار.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنشر مخططا تفصيليا للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن أعدت يوم 06 آوت 2024، وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية.

يوم 05 سبتمبر 2024، مجموعة تضم 87 أستاذ قانون وعلوم سياسية يطالبون في بيان هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية القاضية بإدراج ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، ووجوب الالتزام بهذه الأحكام، وذلك “حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية”.

الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تقرر الإفراج عن العياشي زمال وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى جلسة يوم 19 سبتمبر 2024 وذلك استجابة لطلبات الدفاع، وفق المحامي عبد الستار المسعودي في تصريح لوكالة “وات”.

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعتبر في بيان أن الأحكام القضائية الباتة إذا ما صدرت وتم الإعلام بها طبقا للإجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب، بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع.

يوم 06 سبتمبر 2024، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تأذن بإيداع العياشي زمّال بسجن بلاريجيا، وذلك على خلفية تهمة “افتعال تزكيات”، وفق رئيس هيئة الدفاع المحامي عبد الستار المسعودي، في تصريح لوكالة “وات”.

يوم 07 سبتمبر 2024، عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، تفيد في تصريح لوكالة “وات” بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شانها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية، مضيفة انه من بين هذه الجمعيات منظمة “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون”.

وكانت شبكة “مراقبون” طالبت الهيئة في بيان بتاريخ 06 سبتمبر 2024 بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب “الاعتماد” البالغ عددها 1220 مطلبا.

يوم 08 سبتمبر 2024، “أنا يقظ” تعتبر في بيان أن تصريحات أحد أعضاء الهيئة حول إحالة المنظّمة على النيابة العمومية هي “محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها الهيئة بعدم تطبيقها للقانون، ولإقصاء منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات”.

يوم 09 سبتمبر 2024، هيئة الانتخابات تفيد في بلاغ توضيحي بأنه تم رفض مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية اثر إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض هذه الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها متأت من بلدان، البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية”.

هيئة الدفاع عن العياشي زمال تفيد في بلاغ بصدور بطاقة إيداع أخرى في حق منوبها، على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة.

يوم 12 سبتمبر 2024، انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج لتتواصل إلى غاية يوم 02 أكتوبر 2024.

هيئة الانتخابات تنشر نموذجا لورقة التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية، تم خلاله ترتيب المترشحين العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).

يوم 13 سبتمبر 2024، الشبكة التونسية للحقوق والحريات تنظم مسيرة بالعاصمة تحت عنوان “مسيرة شعبية للدفاع عن الحقوق والحريات”، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، شهدت تدافعا بين المتظاهرين والأمن عند محاولات خرق الحواجز الأمنية، ورفع خلالها المشاركون شعارات تندد بما اعتبروه تعديا على دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية للأشخاص وتطالب بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي وبإلغاء المرسوم 54.

يوم 14 سبتمبر 2024، انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية داخل البلاد، لتتواصل على مدى 21 يوما.

المترشح زهير المغزاوي يصدر البيان الانتخابي لحملته الانتخابية التي وضعها تحت شعار “تونس أخرى ممكنة”، والذي يؤكد فيه بالخصوص على أن الاستحقاق الرئاسي ليوم 06 أكتوبر يمثل “فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية”.

المرشّح العياشي زمال يوجه عبر صفحته الرسمية بشبكة “فايسبوك” رسالة إلى الشعب التونسي وإلى أنصاره من داخل السجن يدعوهم من خلالها إلى أن “يكونوا جزءا من التغيير” وأن يشاركوه حملته الانتخابية تحت شعار “نقلبوا الصفحة”.

يوم 15 سبتمبر 2024، المرشح قيس سعيد يقول في بيانه الانتخابي الصادر عن فريق حملته الانتخابية “إنّ التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، وإنّه لن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها”.

يوم 16 سبتمبر 2024، العياشي زمال يتعهد في بيانه الانتخابي بالعمل على تحسين مستوى عيش التونسيين عن طريق محاربة الفقر والتهميش والبطالة والحرمان ومن خلال توفير فرص عمل حقيقية ودعم الفئات الأكثر ضعفا.

يوم 18 سبتمبر 2024، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تقضي بسجن العياشي زمال وشخصين من حملته لمدة سنة وثمانية أشهر من اجل جريمة استعمال شهادة نصّ فيها على أمور غير صحيحة بصفة مادية والإدلاء بتصريحات أو شهادة مدلسة، ومن اجل المشاركة في معالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير بدون إذن، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة، علاء الدين العوادي، في تصريح لوكالة “وات”.

مكتب حملة العياشي زمال يدعو في بيان “كافة القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى التدخل العاجل لضمان تمكينه من حقه في مواصلة حملته الانتخابية بحرية وبقائه في حالة سراح”.

يوم 19 سبتمبر 2024، الناطق باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، يفيد في تصريح لوكالة “وات” بأن الأحكام الصادرة ضد زمال لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي.

يوم 20 سبتمبر 2024، المحكمة الابتدائية بالقيروان تقرر إحالة زمال وسبعة متهمين من بينهم ثلاثة بحالة فرار على المجلس الجناحي بالقيروان في ثلاث قضايا تتعلق بتهم منها بالخصوص إقامة صك وشهادة نص فيها على أمور غير حقيقية واستعمالها وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه وللغير، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة، أحمد القدري، في تصريح لوكالة “وات”.

يوم 22 سبتمبر 2024، هيئة الانتخابات تعلن في بلاغ أنها توصلت بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول “تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات لتحويلات مالية هامة متأتية من العديد من الجهات الأجنبية، قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية، والمحطات الانتخابية السابقة”، وأنها أحالتها للنيابة العمومية للتعهد، وتوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي.

يوم 25 سبتمبر 2024، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تقضي بالسجن على زمال مدة ستة أشهر من أجل تعمد استعمال شهادة مدلسة، وبالسجن على المكلف بجمع التزكيات لفائدته بمعتمدية غار الدماء مدة ثمانية أشهر، من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة في تصريح لوكالة “وات”.

04 سبتمبر 2024

رياضة/ ألعاب بارالمبية

حصول البطلة التونسية روعة التليلي على الميدالية الذهبية لمنافسات رمي القرص لفئة (أف41) ضمن منافسات ألعاب القوى لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

يوم 07 سبتمبر 2024، تتويج العداء أمان الله التيساوي بذهبية سباق1500 متر لفئة (تي38) ضمن منافسات ألعاب القوى لدورة الألعاب البارالمبية.

يوم 08 سبتمبر 2024، العداء وجدي البوكحيلي يفوز بالميدالية الذهبية لسباق الماراطون لفئة (تي12) ضمن منافسات العاب القوى من دورة الألعاب البارالمبية.

05 سبتمبر 2024

اقتصاد/تضخم

تراجع نسبة التضخم إلى مستوى6,7 بالمائة في شهر آوت 2024 بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

صحة/بنية تحتية/تونس/العربية السعودية

توقيع عقد الشروع في بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان بحضور وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي صقر.

سياسة/محاماة

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يستنكر في بيان “التضييقات المسلطة على عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والإدارات المتعهدة ، معبّرا عن رفضه وتنديده بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها الأستاذة سنية الدهماني وكافة المحامين الموقوفين. ”

يوم 11 سبتمبر 2024، مجلس الهيئة يقرر حمل الشارة الحمراء بداية من 16 وإلى غاية 20 سبتمبر 2024، احتجاجا على ما اعتبرته “تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”، والدخول في تحركات احتجاجية بداية من 18 سبتمبر 2024.

يوم 15 سبتمبر 2024، وزارة العدل تنفي في بيان الإدّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.

يوم 18 سبتمبر 2024، الهيئة الوطنية للمحامين تنفذ وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بالعاصمة في إطار التحركات التي قرر مجلس الهيئة خوضها.

09 سبتمبر 2024

سياسة/جهات/ولاة

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يقرر إجراء حركة في سلك الولاة شملت سد شغور في 9 ولايات وتغيير 15 واليا مباشرا.

10 سبتمبر 2024

سياسة/معارضة

حركة النهضة تعلن في بيان عن إيقاف عدد من قياداتها ليلة 09 سبتمبر 2024، من ضمنهم عضو المكتب التنفيذي، محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي ببنعروس، محمد علي بوخاتم، معتبرة الإيقافات “استرسال في توتير المناخ السياسي العام واستمرار في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة والأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية”.

يوم 13 سبتمبر 2024، الحركة تفيد في بيان بأنّ السلط الأمنية أقدمت منذ يوم 9 سبتمبر 2024 على إيقاف حوالي 80 شخصا من المنتمين إليها من المعنيين بملف العدالة الانتقاليّة، مستنكرة ما يتعرّض له الموقوفون “من إهمال وظروف إيقاف قاسية”، وداعية السلطة إلى “احترام حقوقهم والإفراج عنهم”.

يوم 28 سبتمبر 2024، الحزب الدستوري الحر ينظم مسيرة وتجمعا قرب قصر العدالة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن رئيسته عبير موسي وللاحتجاج على “الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وظروف إجراء الانتخابات الرئاسية”.

سياسة/إعلام/محاكمات

الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بالحكم 8 أشهر سجنا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على خلفية تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك استنادا على معنى المرسوم عدد 54، وفق عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، في تصريح لوكالة “وات”.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 05 جويلية 2024 حكما ابتدائيا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق الدهماني.

يوم 12 سبتمبر 2024، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد الدبار، يقول خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني بمقر النقابة “سنواصل المعركة من أجل العدالة والحرية وتكريس قيم الديمقراطية في القطاع الإعلامي”.

12 سبتمبر 2024

اقتصاد/عجز تجاري

تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 ليصبح في حدود 11924,1 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 12191,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

13 سبتمبر 2024

سياسة/سلطة تشريعية

صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يضم 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب يتعلّق الأوّل بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.

اقتصاد/قرض رقاعي

الخزينة العامة تتمكن من تعبئة1270,7 مليون دينار في إطار القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2024، الذي امتد الاكتتاب فيه من 03 إلى 11 سبتمبر 2024، متجاوزة المبلغ المستهدف المقدر ب700 مليون دينار، أي بنسبة استجابة قدرها 182 بالمائة، وفق المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، في تصريح لوكالة “وات”.

سياسة/تونس/سوريا/عدوان

تونس تدين بشدّة في بيان العدوان الصهيوني الغاشم، الذي استهدف الجمهوريّة العربيّة السوريّة والذي أوقع عشرات الضحايا من المدنيين السوريين العزل.

16 سبتمبر 2024

اقتصاد/تصنيف

وكالة التصنيف الأمريكية “فيتش رايتنغ” ترفع من تصنيف تونس الائتماني إلى “سي سي سي إيجابي” مقابل “سي سي سي سلبي”، وتفيد بأن “الترفيع يعكس ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها من تمويل الميزانية بفضل تموقعها الخارجي القوي الذي يسمح لها بالحفاظ على مخزوناتها من العملة الصعبة عند مستوى يمكنها من مواجهة الدفوعات الخارجية الجارية والدين”.

17 سبتمبر 2024

سياسة/تربية/تعليم

صدور المرسوم الرئاسي عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم وبضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره، والذي ينص على أن المجلس هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية.

18 سبتمبر 2024

سياسة/تونس/فلسطين

تونس تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تقدّمت به دولة فلسطين بخصوص تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 19جويلية 2024، بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلّة، والذّي تم اعتماده بأغلبية 124 صوتا.

19 سبتمبر 2024

سياسة/إعلام

رئيس الجمهورية يصدر أوامر تقضي بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، عواطف الدالي، وبتسمية شكري بن نصير خلفا لها، وبتسمية سعيد بنكريّم، رئيسا مديرا عاما للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر (سنيب لابريس).

20 سبتمبر 2024

سياسة/قانون انتخابي/برلمان

مكتب مجلس نواب الشعب ينظر خلال اجتماع بإشراف رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل 34 نائبا من مختلف الكتل

ومن غير المنتمين، ويقرر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر.

وقد جاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون إن هذه المبادرة التشريعية ترمي إلى “ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة”.

ومن أبرز المقترحات التي يتضمنها مشروع القانون تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي ينص على أن يكون الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المترشحين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضا عن المحكمة الإدارية.

يوما 20 و21 سبتمبر 2024، صدور بيانات عن عدد من الأحزاب والمنظّمات تعبر فيها عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ “محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس”.

يوم 21 سبتمبر 2024، مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمترشحين، العياشي زمال وزهير المغزاوي، يعتبران في بيان مشترك أن مقترح تنقيح بعض فصول القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء “يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، ويعد زجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه”.

يوم 22 سبتمبر 2024، الشبكة التونسية للحقوق والحريات تنظم أمام المسرح البلدي بالعاصمة تجمعا احتجاجيا ضد مشروع القانون الأساسي لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

يوم 23 سبتمبر 2024، جمعية القضاة التونسيين تطالب في بيان السلطة السياسية بسحب مشروع القانون الأساسي المعروض على البرلمان، مؤكّدة أنّ القضاء العدلي “لا علاقة له بخصوصية النزاعات الانتخابيّة وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته”.

مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم 27 سبتمبر 2024 للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، وتوجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب إبداء رأيهما بخصوص المقترح.

يوم 25 سبتمبر 2024، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تصادق بأغلبية أعضاءها الحاضرين على المبادرة التشريعية لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وتنشر تقريرها حولها، وتوصي الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليها.

يوم 26 سبتمبر 2024، المترشحان للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال وزهيرالمغزاوي يدعوان أعضاء مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، حيث عبر زمال في رسالة على صفحته على موقع “فايسبوك” عن” استيائه الشديد “من المشروع الذي يعتبره “خطيرا في توقيته ومضمونه”، ووجه المغزاوي رسالة إلى النواب دعاهم فيها إلى” تحكيم ضمائرهم والانتصار لدولة القانون ولحق الشعب التونسي في تقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع دون سواها”.

يوم 27 سبتمبر 2024، الأمين العام لحزب “التحالف من أجل تونس”، سرحان الناصري، يعلن خلال ندوة صحفية عن مساندته لمقترح تنقيح القانون الانتخابي.

“جبهة الخلاص الوطني” تعبر في ندوة صحفية عن رفضها تنقيح القانون الانتخابي معتبرة ذلك “استقواء” بالبرلمان في قضية تتعلق بنزاع انتخابي.

تجمع عدد من النشطاء السياسيين ومن المجتمع المدني والمواطنين قرب مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي.

مجلس نواب الشعب يصادق في جلسة عامة في دورة استثنائية على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، برمته، وذلك بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.

يوم 28 سبتمبر 2024، صدور القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.

رئيس الجمهورية يعتبر، خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب، مصادقة البرلمان على عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء “موقفا وطنيا وتاريخيا، ويعكس وعيا عميقا مفعما بالمسؤولية”.

يوم 30 سبتمبر 2024، تسعون أستاذا في القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية يؤكدون في بيان مشترك حمل توقيعاتهم، أنّ “مصادقة البرلمان على تعديل القانون الانتخابي أسبوعا قبل إجراء الانتخابات فيه مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون”

سياسة/تونس/لبنان/عدوان

تونس تدين بشدة في بيان قصف قوات الاحتلال الصهيوني للعاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن هذا القصف هو “فصل جديد من فصول الاعتداءات الإرهابية المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء، وتعدّ صارخ على سيادة لبنان وشعبه، وخرق سافر لكافة المواثيق والقوانين الدولية”.

يوم 28 سبتمبر 2024، رئيس الجمهورية يقرر أن تتكفل الدولة التونسية بتنظيم رحلة جوية لفائدة التونسيين والتونسيات المتواجدين في لبنان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، ويؤكد على تضامن تونس مع الجمهورية اللبنانية ووقوفها إلى جانبها ودعمها في مواجهة كل التهديدات التي تنال من أمنها واستقرارها.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من المحامين والنقابيين وناشطين في المجتمع المدني ينظمون بوسط مدينة نابل وقفة مساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني وللتنديد باغتيال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم 27 سبتمبر 2024.

25 سبتمبر 2024

سياسة/أمن/محاكمات

النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأذن للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي، وإدراجه بالتفتيش تبعا لما “تم رصده من قيام الزنايدي بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها “، وفق بلاغ صادر عن الناطقة باسم القطب، حنان قداس.

يوم 27 سبتمبر 2024، النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأذن بمباشرة أبحاث ضد رفيق بوشلاكة وإدراجه بالتفتيش، على خلفية ما تم رصده من قيامه بتنزيل مقاطع فيديو وتدوينات على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي ومستغلة من قبله، قام خلالها “بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها”، وفق بلاغ صادر عن الناطقة باسم القطب.

26 سبتمبر 2024

سياسة/جمعيات

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يطلع لدى استقباله محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات، والتي قدّرت حجم التمويلات خلال السنوات الماضية بـ260 مليون دينار تونسي، إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية.

يوم 27 سبتمبر 2024، رئاسة الحكومة تدعو في بلاغ كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية وفقا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إلى التقيد بجملة من الإجراءات، في إطار الحرص على إحكام متابعة أنشطة الجمعيات وضمان التزامها بالنصوص القانونية ذات العلاقة.

30 سبتمبر 2024

سياسة/هجرة غير نظامية

غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة يسفر عن سقوط 15 ضحية، وفتح بحث عدلي بخصوص محاولة مغادرة البلاد التونسية خلسة.