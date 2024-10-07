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عاجل/ بوعسكر يحسمها بخصوص المرور الى دور ثان للرئاسية..

2024/10/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا اليوم، الإثنين، على الساعة السادسة مساء، للمصادقة على محاضر تجميع النتائج الجهوية المحالة إليه من قبل الهيئات الفرعية.

وأفاد أنّه سيقع الإعلان بعدها، خلال ندوة صحفية، ستعقد عند الساعة السابعة مساء، على النتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسية ثم الإعلان لاحقا على النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون.
وأضاف بوعسكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش زيارة أداها ليلا إلى مركز التجميع والفرز بالقاعة الرياضية فرحات حشاد بأريانة، أن النتائج الأولية تشير إلى فوز المترشح رقم 3 قيس سعيد منذ الدور الأوّل، وهو ما كشفت عنه، أيضا، نتائج سبر الآراء ولن يتم بذلك اللجوء إلى دور ثان.

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