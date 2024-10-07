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مركز النهوض بالصادرات: دعوة لإبداء إهتمام للمشاركة التونسيّة في الصالون “نقد 20/20 اوروبا”

2024/10/07 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

أطلق مركز النهوض بالصادرات، الإثنين، دعوة لإبداء إهتمام لفائدة المؤسسات الناشطة في مختلف تخصصات قطاع التكنولوجيات الحديثة، لتحضير المشاركة التونسية في النسخة 2025 من صالون “نقد 20/20 أوروبا”.

ويشكل صالون “نقد 20/20 أوروبا”، المزمع إنعقاده من 3 إلى 5 جوان 2025 في أمستردام، فرصة لكافة الفاعلين في القطاع لاقتراح حلول للدفع وضبط الهوية ومكافحة التحيل.

ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في التظاهرة، ضمن الجناح الوطني، وفق بلاغ صادر عن المركز، تقديم ملف المشاركة في أجل أقصاه 7 أكتوبر 2024.

كما يمكن للمهتمين بنشاط غير مبرمج من قبل مركز النهوض بالصادرات، المشاركة بشكل فردي والإستفادة من الدعم المقدم من قبل صندوق النهوض بالصادرات.

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