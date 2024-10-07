عاجل/ الرئاسية: استكمال عمليات الفرز في أريانة والاعلان عن النتائج التالية

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، اليوم الاثنين، عملية الفرز والعدّ اليدوي والآلي للأصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتظمت يوم أمس الأحد 6 أكتوبر.

وأسفرت النتائج الأولية على حصول المترشح رقم 1 العياشي الزمال على 17 الف و91 صوتا بنسبة 13.01 في المائة، في حين تحصل المترشح رقم 2 زهير المغزاوي على 3193 صوتا بنسبة 2.43 في المائة، وتحصل المترشّح قيس سعيد على 111 ألف و56 صوتا بنسبة 84.56 بالمائة.

وقد بلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت في ولاية أريانة 137 ألفا و325 ناخبا، في حين بلغ عدد أوراق التصويت البيضاء 1999 ورقة، وعدد أوراق التصويت الملغاة 3986 صوتا، ليبلغ عدد الأصوات المصرح بها 131ألف و340 صوتا.

وتحصل المترشح رقم 1 العياشي الزمال على 8283 صوتا بأريانة المدينة، و981 صوتا بالمنيهلة، و757 بحي التضامن، و301 صوتا برواد، و3441 بسكرة، و337 بسيدي ثابت، و271 بقلعة الاندلس.

كما تحصل المترشح رقم 2 زهير المغزاوي على 1289 صوتا بأريانة المدينة، و238 بالمنيهلة، و162 بحي التضامن، و653 برواد، و673 بسكرة، و96 بسيدي ثابت، و82 بقلعة الاندلس.

أما المترشح رقم 3 قيس سعيد فقد تحصّل على 22 الفا و227 صوتا بأريانة المدينة، و17 الف و860 بالمنيهلة، و16 ألفا و647 بالتضامن، و19 الفا و730 برواد، و22 الفا و550 بسكرة، و5938 بسيدي ثابت، و6457 بقلعة الأندلس.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بولاية أريانة 440 ألفا و292 موزعين على 108 الاف و089 باريانة المدينة، و61 الفا و212 بالمنيهلة، و62 الفا و529 بالتضامن، و79 الفا و468 برواد، و88 الفا و950 بسكرة، و19 الفا و184 بسيدي ثابت، و20 ألفا و860 بقلعة الاندلس.

وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت أمس 33 الفا و607 ناخبين باريانة المدينة، و19 الفا و817 بالمنيهلة، و18 الف و302 بحي التضامن، و24 الفا و473 برواد، و27 الفا 789بسكرة، و6636 بسيدي ثابت، و6701 بقلعة الأندلس.