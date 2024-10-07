سعيّد: “لابدّ من المرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين”..

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله ظهر اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري، رئيس الحكومة على ضرورة مضاعفة كل المسؤولين لجهودهم والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين لاختصار المسافة في الزمن وفي التاريخ ولرفع شتى أنواع التحديات معتبرا أن انتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها وخاصة في استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي.

كما أكّد سعيّد في بلاغ لرئاسة الجمهورية على ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين، مشيرا إلى أن ”الشعب التونسي أبرز وعيا عميقا بدقّة المرحلة ولا بدّ على كل مسؤول على أي مرفق عمومي أن يكون مثالا في البذل وفي التعفّف وفي العطاء وأن يجد الحلول السريعة”.

كما شدد على أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة وفق ما ورد في البلاغ.