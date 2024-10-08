عاجل/ تحجير السفر على 40 شخصا من قيادات واعضاء النهضة..

وزارة التربية تكشف عن رزنامة الإمتحانات الوطنية 2025..

52 حريق خلال يوم واحد..

عاجل/ إيران تحذر الاحتلال الصهيوني من أي هجوم وتتوعد برد أقوى..

سليانة: دخول مشروع البئر العميقة “السوالم “7 بمعتمدية مكثرحيز الاستغلال

2024/10/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دخل مشروع البئر العميقة “السوالم 7” بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة، أواخر الأسبوع المنقضي حيز الاستغلال، وفق مصدر من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأكد ذات المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهمية المشروع في تجنب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بمدينة مكثر وأحوازها، مما سيساهم في ضمان التزود بطريقة عادية و منتظمة.

وأضاف أن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع تقدر ب1.5 مليون دينار، حيث شمل إحداث وتجهيز وربط البئر العميقة فضلا عن إعادة تهيئة محطة الضخ وتجديد 3.5 كم من القنوات، وأشار إلى أن سعة التدفق تقدر ب14 لترا في الثانية وهو موجه لفائدة 8 ألاف عائلة

يذكر أن مشروع تزويد منطقة وادي اللوز بالماء الصالح للشرب بمعتمدية الكريب، دخل حيز الاستغلال خلال أواخر الصائفة الجارية لفائدة 100 عائلة

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn