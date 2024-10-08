عاجل: هذا موعد التصريح بالحكم في قضايا العياشي زمال..

قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 حجز أكثر من عشر قضايا منشورة في حق المرشح الرئاسي العياشي الزمال للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 10 أكتوبر الجاري.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع فقد قررت هيئة الدائرة المتعهدة بالقضايا المذكورة رفض الافراج عن عضو الحملة الانتخابية للعياشي الزمال وأمينة مال حركة عازمون.

ويذكر أن العياشي الزمال أحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 من أجل أكثر من 15 قضية تتعلق بشبهات افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، حوكم في أربعة منها ب12 عاما سجنا.